ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проверка местожительства ВПЛ. Что делать, чтобы не прекратили выплаты

Вторник 05 сентября 2023 23:25
UA EN RU
Проверка местожительства ВПЛ. Что делать, чтобы не прекратили выплаты Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутриперемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как ранее рассказала министр социальной политики Украины Дарья Марчак, с начала проведения проверки выплаты перестали начислять для 130 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Проверка может проводиться по следующим основаниям:

  • информации о регистрации лиц как внутренне перемещенных в пределах одного территориального общества;
  • получение уведомления от органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений или физических лиц об изменении фактического места нахождения ВПЛ;
  • результатов верификации в соответствии с критериями назначения указанной помощи.

Следует заметить, что о проверке переселенцев должны предупредить заранее, а именно через два дня.

В случае если на момент проверки лица нет по фактическому месту жительства, то в течение 14 дней лицу необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Если есть подтвержденные причины отсутствия, то в течение тридцати дней необходимо предоставить органу соцзащиты подтверждающие это документы.

Если это не сделать, то начисление выплаты временно прекращается.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Национальной социальной сервисной службы: (044) 289 87 89.

Помощь ВПО

1 сентября Кабмин утвердил требования к местам временного проживания переселенцев. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Следует отметить, что в бюджете крупнейшей из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам – 57,6 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица Война России против Украины
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта