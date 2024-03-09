Перевірка авто на штрафи: де і як це зробити та сплатити їх

Як перевірити наявність зафіксованого порушення

Дізнатись, чи має водій відповідну постанову можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС України. Там можна не тільки перевірити актуальні нарахування, але й ознайомитися з мапою розташування відеофіксаторів.

У застосунку "Дія" - він надсилає користувачу актуальні сповіщення про наявні штрафи.

Через Telegram-бот @ShtrafyPDRbot - це канал, що надає інформацію про правопорушення, зафіксовані автоматично.

Де можна оплатити штраф

Сплатити штраф можна у відділеннях банку чи в поліції, або ж використати для цього онлайн-сервіси. Також можна скористатися терміналом поліцейського, який знаходиться на місці порушення та сплатити штраф безпосередньо через нього. Для цього потрібна банківська картка з достатньою сумою грошей.

Ще один варіант - банківські термінали в управлінні поліції. Тут схема аналогічна з попередньою, але ви можете сплатити штраф не одразу на місці.

Також існує декілька онлайн-сервісів, які допоможуть сплатити штраф без виходу з дому чи машини.

Наприклад, "Штрафи UA" - стане в пригоді водіям, які користуються транспортними засобами, що за ними не зареєстровані. Варто зауважити, що після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто.

Погасити штраф можна у додатку "Приват 24". Для цього необхідно знайти потрібну категорію в списку, обрати область і тип платежу. Потім ввести реквізити: ПІБ, серію та номер постанови, призначення платежу і суму.

Для треба натиснути кнопку "Сплатити", але слід пам’ятати, що для використання цього додатку потрібно бути клієнтом відповідного банку.

Інший варіант – скористатися сервісом "Дія".

У додаток необхідно завантажити водійське посвідчення до електронного кабінету водія. У розділі "Послуги/Штрафи за порушення ПДР" можна вибрати картку штрафу та обрати спосіб оплати: карткою, Apple Pay або Google Pay. Після оплати ви отримаєте підтвердження "Оплачено".

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

Штрафи, які накладають на водіїв-порушників - це не просто покарання, це свого роду плата за безпеку. Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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