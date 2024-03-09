Проверка авто на штрафы: где и как это сделать и оплатить их

Как проверить наличие зафиксированного нарушения

Узнать, имеет ли водитель соответствующее постановление на официальном сайте Главного сервисного центра МВД Украины. Там можно не только проверить актуальные начисления, но ознакомиться с картой расположения видеофиксаторов.

В приложении "Дія" он отправляет пользователю актуальные уведомления об имеющихся штрафах.

Через Telegram-бот @ShtrafyPDRbot – это канал, предоставляющий информацию о правонарушениях, зафиксированных автоматически.

Где можно оплатить штраф

Заплатить штраф можно в отделениях банка или в полиции, или использовать для этого онлайн-сервисы. Также можно воспользоваться терминалом полицейского, который находится на месте нарушения и уплатить штраф непосредственно через него. Для этого нужна банковская карта с достаточной суммой денег.

Еще один вариант – банковские терминалы в управлении полиции. Здесь схема аналогична предыдущей, но вы можете оплатить штраф не сразу на месте.

Также существует несколько онлайн-сервисов, которые помогут уплатить штраф без выхода из дома или машины.

Например, "Штрафы UA" - пригодится водителям, пользующимся транспортными средствами, которые за ними не зарегистрированы. Следует заметить, что после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто.

Погасить штраф можно в приложении "Приват 24". Для этого необходимо найти нужную категорию в списке, выбрать область и тип платежа. Затем ввести реквизиты: ФИО, серию и номер постановления, назначение платежа и сумму.

Для нужно нажать кнопку "Оплатить", но следует помнить, что для использования этого приложения нужно быть клиентом соответствующего банка.

Другой вариант – воспользоваться сервисом "Дія".

В приложение необходимо загрузить водительское удостоверение в электронный кабинет водителя. В разделе "Услуги/Штрафы за нарушение ПДД" можно выбрать карту штрафа и выбрать способ оплаты: картой, Apple Pay или Google Pay. После оплаты вы получите подтверждение "Оплачено".

Штрафы за нарушение ПДД

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