Перевірка авто перед покупкою: комп'ютерна діагностика як ключ до правильного вибору

Слід визнати, віра багатьох автомобілістів у комп’ютер, який "все покаже", часом буває надмірною – при тому що далеко не кожен автомобіль і далеко не по всіх параметрах можна перевірити за допомогою електроніки. Але користь її теж не можна заперечувати.

Що таке комп’ютерна діагностика

Строго кажучи, є комп'ютерна діагностика і є діагностика автомобіля на обладнанні з комп'ютерним керуванням.

Щодо першого – справжня комп'ютерна діагностика з'явилася на авто разом з першим серйозним електронним блоком на борту, а саме - з системами керування двигуном. Відтоді конструктори почали спеціально закладати можливість діагностики системи, якою керує електронний блок.

В наш час кожен автомобіль має спеціальний роз'єм OBD (On-Board Diagnostics – бортова діагностика), через нього до машини підключається діагностичний сканер. А він, між іншим, не вказує конкретну причину несправності, видаючи тільки певні дані, на основі яких майстер (висококваліфікований!) має поставити діагноз.

З іншого боку, не слід плутати вищеприведений спосіб з іншим підходом – з використанням на СТО стендів, які самі мають комп'ютерне управління, але не потребують наявності електроніки в системі, яку діагностують. Наприклад, типовий вібростенд для перевірки підвіски легко обчислює ефективність роботи звичайних, нічим не керованих амортизаторів і видати на екрані і на папері дані про залишок ресурсу кожної "стійки".

Що може комп’ютерна діагностика

Під час вашого візиту до автомайстерні тамтешній діагност із сканером і відповідним софтом може розкрити важливі секрети автомобіля, який ви збираєтесь придбати.

Комп’ютерна діагностика може:

- Показати справжній пробіг автомобіля, навіть якщо він був "змотаний" продавцем. Проте, для цього діагност має бути досвідченим і знати, в яких підсистемах шукати справжні дані про пробіг, адже змінити кілометраж просто в пам'яті одометра сьогодні вміє чи не кожен електрик;

- Показати старі збої та відмови, які траплялись колись в електрообладнанні, зокрема, не тільки в системах двигуна, а й в системах безпеки, освітлення, керуванні клімат-контролем;

- Виявити деякі проблеми у механічних та гідравлічних системах – проте тільки якщо вони на даній моделі мають зв'язок з електронікою: гальма, кермове управління, регульована підвіска, трансмісія;

- Відобразити основні негаразди у системах силового агрегата – зокрема, у паливній системі (звісно, якщо вона керується електронікою, а не тягами, як у механічного інжектора, і не тиском пального, як у старих дизелях);

- Назвати основні проблеми системи запалювання в бензиновому інжекторному двигуні – аж до проблем окремої свічки у конкретному циліндрі.

Чого не може комп'ютерна діагностика

На жаль, всіх проблем систем і агрегатів "комп’ютер" показати не може, навіть якщо багато з них і мають електронну складову.

Комп'ютерна діагностика не спроможна:

- Охарактеризувати ступінь зносу двигуна, трансмісії, ходової частини. Власне, добре підготований експерт певні висновки з цього приводу зробить, але спочатку сканер повинен видати йому цілий перелік даних, зокрема, і з непрямими ознаками проблем в агрегатах. Проте, висновок навряд чи буде вичерпним;

- Надати інформацію про роботу механічних систем, що не мають зв'язку з електрикою та електронікою: підвіску коліс, механічну коробку передач, рульове управління без електропідсилювача;

- Розтлумачити причини стукотів, люфтів, скрипів. Найчастіше не вийде перевірити на предмет шумів навіть ті системи, що мають зв'язок з бортовою електронікою;

- Оцінити стан кузова – наявність корозії, перефарбовування, знос навісів дверей тощо. Проте, відхиляючих від теми, скажемо, що комп’ютеризований стенд контролю кутів виставлення коліс (т. зв. розвал-сходження) може виявити масштабну деформацію кузова, характерну для важкої аварії.

Коротко

Отже, при діагностиці автомобіля – свого чи чужого – буде дуже корисним підключити до його OBD-роз’єма відповідний сканер. І так само принципово важливим буде перевірити машину на стенді розвал-сходження, щоб переконатись, що кузов не був скручений пропелером у давньому ДТП. Але пам’ятайте, що для підсумкових висновків вам потрібні будуть також компетентні експерти-діагности, які зможуть правильно розшифрувати показання тих самих "комп’ютерів".

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.