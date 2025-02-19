Проверка авто перед покупкой: компьютерная диагностика как ключ к правильному выбору

Следует признать, вера многих автомобилистов в компьютер, который "все покажет", порой бывает чрезмерной - при том что далеко не каждый автомобиль и далеко не по всем параметрам можно проверить с помощью электроники. Но пользу ее тоже нельзя отрицать.

Что такое компьютерная диагностика

Строго говоря, есть компьютерная диагностика и есть диагностика автомобиля на оборудовании с компьютерным управлением.

Относительно первого - настоящая компьютерная диагностика появилась на авто вместе с первым серьезным электронным блоком на борту, а именно - с системами управления двигателем. С тех пор конструкторы начали специально закладывать возможность диагностики системы, которой управляет электронный блок.

В наше время каждый автомобиль имеет специальный разъем OBD (On-Board Diagnostics - бортовая диагностика), через него к машине подключается диагностический сканер. А он, между прочим, не указывает конкретную причину неисправности, выдавая только определенные данные, на основе которых мастер (высококвалифицированный!) должен поставить диагноз.

С другой стороны, не следует путать вышеприведенный способ с другим подходом - с использованием на СТО стендов, которые сами имеют компьютерное управление, но не требуют наличия электроники в диагностируемой системе. Например, типичный вибростенд для проверки подвески легко вычислит эффективность работы обычных, ничем не управляемых амортизаторов и выдать на экране и на бумаге данные об остатке ресурса каждой "стойки".

Что может компьютерная диагностика

Во время вашего визита в автомастерскую тамошний диагност со сканером и соответствующим софтом может раскрыть важные секреты автомобиля, который вы собираетесь приобрести.

Компьютерная диагностика может:

- Показать настоящий пробег автомобиля, даже если он был "смотан" продавцом. Однако, для этого диагност должен быть опытным и знать, в каких подсистемах искать настоящие данные о пробеге, ведь изменить километраж просто в памяти одометра сегодня умеет едва ли не каждый электрик;

- Показать старые сбои и отказы, которые случались когда-то в электрооборудовании, в частности, не только в системах двигателя, но и в системах безопасности, освещения, управлении климат-контролем;

- Выявить некоторые проблемы в механических и гидравлических системах - однако только если они на данной модели имеют связь с электроникой: тормоза, рулевое управление, регулируемая подвеска, трансмиссия;

- Отразить основные неполадки в системах силового агрегата - в частности, в топливной системе (конечно, если она управляется электроникой, а не тягами, как у механического инжектора, и не давлением топлива, как в старых дизелях);

- Назвать основные проблемы системы зажигания в бензиновом инжекторном двигателе - вплоть до проблем отдельной свечи в конкретном цилиндре.

Чего не может компьютерная диагностика

К сожалению, всех проблем систем и агрегатов "компьютер" показать не может, даже если многие из них и имеют электронную составляющую.

Компьютерная диагностика не способна:

- Охарактеризовать степень износа двигателя, трансмиссии, ходовой части. Собственно, хорошо подготовленный эксперт определенные выводы по этому поводу сделает, но сначала сканер должен выдать ему целый перечень данных, в том числе и с косвенными признаками проблем в агрегатах. Тем не менее, заключение вряд ли будет исчерпывающим;

- Предоставить информацию о работе механических систем, не имеющих связи с электрикой и электроникой: подвеску колес, механическую коробку передач, рулевое управление без электроусилителя;

- Растолковать причины стуков, люфтов, скрипов. Зачастую не получится проверить на предмет шумов даже те системы, что имеют связь с бортовой электроникой;

- Оценить состояние кузова - наличие коррозии, перекраски, износ навесов дверей и т.д. Однако, отклоняясь от темы, скажем, что компьютеризированный стенд контроля углов выставления колес (т.н. развал-схождение) может выявить масштабную деформацию кузова, характерную для тяжелой аварии.

Вкратце

Итак, при диагностике автомобиля - своего или чужого - будет очень полезным подключить к его OBD-разъему соответствующий сканер. И так же принципиально важным будет проверить машину на стенде развал-схождения, чтобы убедиться, что кузов не был скручен пропеллером в давнем ДТП. Но помните, что для итоговых выводов вам нужны будут также компетентные эксперты-диагносты, которые смогут правильно расшифровать показания тех самых "компьютеров".

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.