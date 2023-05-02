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"Перевірить" позицію щодо війни в Україні. Посол США в ООН їде в Бразилію

Фото: посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд відвідає Бразилію. Серед тем обговорень буде війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

"Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зустрінеться з високопоставленими чиновниками в Бразилії у вівторок", - пише видання із посиланням на неназваного американського чиновника.

За даними джерел, вона зосередиться на "широкій співпраці між двома найбільш густонаселеними країнами Західної півкулі і не зупинятиметься на зауваженнях президента Бразилії Лули да Сілви".

Зокрема, в середу Томас-Грінфілд вирушить до Сальвадора, щоб висвітлити роботу з побудови расової рівності.

Американський чиновник також розповів виданню, що посол США в ООН "перевірить" Бразилію щодо війни в Україні.

"Наша позиція полягає в тому, що низка країн у всьому світі, включно з Бразилією, може зіграти позитивну роль у спробі покласти край цьому конфлікту. Але ми маємо переконатися, що будь-який мир є справедливим і міцним, який дотримується принципів, суверенітету та територіальної цілісності", - додав чиновник.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії заявив про "марність пошуку винних у війні в Україні". При цьому він закликав сторони до переговорів.

Крім того, він відзначився й скандальною заявою про те, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Бразильський президент вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" розпочати переговори.

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