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"Проверит" позицию по войне в Украине. Посол США в ООН едет в Бразилию

Фото: посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Бразилию. Среди тем обсуждений будет война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

"Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд встретится с высокопоставленными чиновниками в Бразилии во вторник", - пишет издание со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным источников, она сосредоточится на "широком сотрудничестве между двумя наиболее густонаселенными странами Западного полушария и не будет останавливаться на замечаниях президента Бразилии Лулы да Силвы".

В частности, в среду Томас-Гринфилд отправится в Сальвадор, чтобы осветить работу по построению расового равенства.

Американский чиновник также рассказал, что посол США в ООН "проверит" Бразилию по поводу войны в Украине.

"Наша позиция состоит в том, что ряд стран во всем мире, включая Бразилию, может сыграть положительную роль в попытке положить конец этому конфликту. Но мы должны убедиться, что любой мир справедлив и прочен, который придерживается принципов, суверенитета и территориальной целостности", - добавил чиновник.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил о "бесполезности поиска виновных в войне в Украине". При этом он призвал стороны к переговорам.

Кроме того, он отметился и скандальным заявлением о том, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Бразильский президент считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

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Соединенные Штаты АмерикиБразилияЛула да Силва