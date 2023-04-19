Перевершить Китай. До середини року Індія стане першою у світі за кількістю населення

До середини 2023 року Індія стане найбільш густонаселеною нацією у світі. Перевершивши навіть Китай, який досі вважається країною з найбільшою кількістю населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними звіту ООН, Індія на шляху до того, щоб стати найбільш густонаселеною нацією у світі, випередивши Китай на 2,9 мільйона людей до середини 2023 року.

Згідно з прогнозами, в Індії на той час буде проживати приблизно 1,4286 мільярда людей проти 1,4257 мільярда в материковому Китаї. Демографи кажуть, що через обмеженість даних про населення неможливо обчислити точну дату.

Китай має найбільше населення у світі принаймні з 1950 року, коли ООН почала оприлюднювати дані про населення. І в Китаї, і в Індії проживає понад 1,4 мільярда людей, а разом вони складають більше третини з 8 мільярдів людей у ​​світі.

Індія не мала стати найбільш густонаселеною до кінця цього десятиліття. Але цей час пришвидшився через падіння рівня народжуваності в Китаї, коли сім’ї, через закони політичним режиму КНР, народжували менше дітей.

Насьогодні населення Китаю старіє зі стагнацією, попри те, що вже як сім років уряд відмовився від своєї "політики однієї дитини".

Сьогодні, 19 квітня, Китай відреагував на новини про звіт ООН, а речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що "демографічний дивіденд країни залежить не лише від кількості, але й від якості".

"Населення важливе, як і талант... Демографічний дивіденд Китаю не зник, дивіденд талантів має місце, і імпульс розвитку залишається сильним", - сказав Ван.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в березні цього року населення столиці Китаю почало скорочуватися вперше за останні 20 років.

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