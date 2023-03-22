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Вперше за 20 років. Населення столиці Китаю почало скорочуватися

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Пекін, Середа 22 березня 2023 05:50
Вперше за 20 років. Населення столиці Китаю почало скорочуватися Фото: Населення Пекіна вперше скоротилося з 2003 року (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Пекіні, столиці Китаю, рівень смертності у 2022 році перевищив рівень народжуваності. Вперше з 2003 року населення міста скоротилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рівень смертності в одному з найбільш населених міст країни зріс до 5,72 смертей на 1000 осіб, тоді як рівень народжуваності знизився до 5,67 1000, що народилися.

"Ці цифри очікувані, особливо для Пекіна. З огляду на високі витрати на життя та освіту, рівень освіти в місті цілком нормально, що рівень народжуваності серед постійних жителів низький", - сказав Сюцзянь Пен, старший науковий співробітник Центру політичних досліджень Університету Вікторії в Австралії.

На початку грудня загальнонаціональне скасування суворих обмежень по COVID-19 викликало хвилю зараження і призвело до великої кількості смертей. Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть.

Раніше повідомлялося, що Індія могла випередити Китай за чисельністю населення.

Нагадаємо, Китай планує підвищувати пенсійний вік, щоб упоратися зі швидким старінням населення країни.

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