Вперше за 20 років. Населення столиці Китаю почало скорочуватися

У Пекіні, столиці Китаю, рівень смертності у 2022 році перевищив рівень народжуваності. Вперше з 2003 року населення міста скоротилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рівень смертності в одному з найбільш населених міст країни зріс до 5,72 смертей на 1000 осіб, тоді як рівень народжуваності знизився до 5,67 1000, що народилися.

"Ці цифри очікувані, особливо для Пекіна. З огляду на високі витрати на життя та освіту, рівень освіти в місті цілком нормально, що рівень народжуваності серед постійних жителів низький", - сказав Сюцзянь Пен, старший науковий співробітник Центру політичних досліджень Університету Вікторії в Австралії.

На початку грудня загальнонаціональне скасування суворих обмежень по COVID-19 викликало хвилю зараження і призвело до великої кількості смертей. Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть.