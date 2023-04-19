Превзойдет Китай. К середине года Индия станет первой в мире по количеству населения

К середине 2023 года Индия станет самой густонаселенной нацией в мире. Превзойдя даже Китай, который до сих пор считается страной с наибольшим количеством населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным отчета ООН, Индия на пути к тому, чтобы стать самой густонаселенной нацией в мире, опередив Китай на 2,9 миллиона человек к середине 2023 года.

Согласно прогнозам, в Индии к тому времени будет проживать примерно 1,4286 миллиарда человек против 1,4257 миллиарда в материковом Китае. Демографы говорят, что из-за ограниченности данных о населении невозможно вычислить точную дату.

Китай имеет самое большое население в мире по крайней мере с 1950 года, когда ООН начала обнародовать данные о населении. И в Китае, и в Индии проживает более 1,4 миллиарда человек, а вместе они составляют более трети из 8 миллиардов людей в мире.

Индия не должна была стать самой густонаселенной до конца этого десятилетия. Но это время ускорилось из-за падения уровня рождаемости в Китае, когда семьи, из-за законов политического режима КНР, рожали меньше детей.

На сегодняшний день население Китая стареет со стагнацией, несмотря на то, что уже как семь лет правительство отказалось от своей "политики одного ребёнка".

Сегодня, 19 апреля, Китай отреагировал на новости об отчёте ООН, а представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "демографический дивиденд страны зависит не только от количества, но и от качества".

"Население важно, как и талант... Демографический дивиденд Китая не исчез, дивиденд талантов имеет место, и импульс развития остается сильным", - сказал Ван.

Напомним, мы сообщали, что в марте этого года население столицы Китая начало сокращаться впервые за последние 20 лет.

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