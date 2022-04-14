UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перевернулся и начал тонуть. В ВСУ подтвердили обстрел российского крейсера "Москва"

Фото: ракетный крейсер "Москва" (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные силы подтвердили, что российский крейсер "Москва" подвергся удару украинской ракетой "Нептун". Флагман флота РФ перевернулся и начал идти ко дну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", - отметил офицер Владислав Назаров.

Напомним, что крейсер "Москва" входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Данный корабль оснащен ракетами "Вулкан", "Флот", единицами артиллерии, зенитным, противолодочным, минно-торпедным вооружением. Кроме того, крейсер может разместить вертолет.

Вечером 13 апреля глава Одесской ОВА сообщил, что украинские военные атаковали крейсер "Москва" ракетами "Нептун".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОдесса