Перевернулся и начал тонуть. В ВСУ подтвердили обстрел российского крейсера "Москва"

Вооруженные силы подтвердили, что российский крейсер "Москва" подвергся удару украинской ракетой "Нептун". Флагман флота РФ перевернулся и начал идти ко дну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", - отметил офицер Владислав Назаров.
Напомним, что крейсер "Москва" входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Данный корабль оснащен ракетами "Вулкан", "Флот", единицами артиллерии, зенитным, противолодочным, минно-торпедным вооружением. Кроме того, крейсер может разместить вертолет.
Вечером 13 апреля глава Одесской ОВА сообщил, что украинские военные атаковали крейсер "Москва" ракетами "Нептун".
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