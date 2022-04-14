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Перевернувся і почав тонути. У ЗСУ підтвердили обстріл російського крейсеру "Москва"

Фото: ракетний крейсер "Москва" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили підтвердили, що російський крейсер "Москва" зазнав удару українською ракетою "Нептун". Флагман флоту РФ перевернувся та почав йти на дно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перевернули крейсер і він почав тонути", - зазначив офіцер Владислав Назаров.

Нагадаємо, що крейсер "Москва" входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Даний корабель оснащений ракетами "Вулкан", "Флот", одиницями артилерії, зенітним, протичовновим, мінно-торпедним озброєнням. Крім того, крейсер може розмістити вертоліт.

Увечері 13 квітня голова Одеської ОВА повідомив, що українські військові атакували крейсер "Москва" ракетами "Нептун".

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