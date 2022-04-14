Перевернувся і почав тонути. У ЗСУ підтвердили обстріл російського крейсеру "Москва"

Збройні сили підтвердили, що російський крейсер "Москва" зазнав удару українською ракетою "Нептун". Флагман флоту РФ перевернувся та почав йти на дно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перевернули крейсер і він почав тонути", - зазначив офіцер Владислав Назаров.
Нагадаємо, що крейсер "Москва" входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Даний корабель оснащений ракетами "Вулкан", "Флот", одиницями артилерії, зенітним, протичовновим, мінно-торпедним озброєнням. Крім того, крейсер може розмістити вертоліт.
Увечері 13 квітня голова Одеської ОВА повідомив, що українські військові атакували крейсер "Москва" ракетами "Нептун".
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