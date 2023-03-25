Переведення годинників. УЗ нагадала про час в квитках на потяг

Від завтра, 26 березня, час відправлення й прибуття потягів у квитках вказуватиметься вже з урахуванням переходу на літній час.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Цієї неділі разом з усією країною переходимо на літній час: 26 березня о 03:00 за київським часом стрілки годинника переводимо на одну годину вперед - і ми одразу на годину ближче до перемоги", - пише пресслужба.

В "Укрзалізниці" нагадали про те, що смартфони й інші сучасні гаджети переходять на новий час автоматично. Водночас кнопкові телефони й механічні годинники доведеться переводити вручну.

"Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 26 березня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника, адже всі зміни Укрзалізниця внесла й узгодила заздалегідь", - зауважує пресслужба.