Україна вже цього тижня переходить на літній час: куди крутити стрілки

Переведення годинників в Україні заплановано 26 березня. Цього дня країна перейде на літній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядову постанову .

О третій годині ночі 26 березня стрілки годинника слід перевести на годину вперед. Цього року не лише Україна переводитиме годинник на літній час, а й країни ЄС.

Так, наприклад, у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Німеччині час з Україною відрізнятиметься на годину назад. У Молдові, Румунії та Естонії час співпадатиме з українським, а от у Великій Британії буде на дві години менше.