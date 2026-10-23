Переведення годинників 2026: як адаптувати організм до зимового часу

Вже цими вихідними - в ніч з 24 на 25 жовтня - Україна перейде на зимовий час. І хоча люди отримають "додаткову" годину для сну, декому може знадобитись певний період для адаптації.
Докладніше про вплив переведення годинників на здоров'я та поради спеціалістів щодо адаптації до "нового" часу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розповіли, що зазвичай осінній перехід на зимовий час (коли стрілки годинників переводять на годину назад) переноситься легше, ніж весняний.
Проте "зміна" часу навіть всього лише на одну годину може тимчасово вплинути на звичний режим сну та неспання.
Фахівці пояснили, що організму при цьому необхідно адаптувати свої циркадні ритми - внутрішній "біологічний годинник", який регулює сон, активність, апетит, настрій та інші фізіологічні процеси.
Повідомляється, що в перші дні після "зміни" часу деякі люди можуть відчувати:
Навіть "додаткова" година не завжди означає повноцінну додаткову годину сну - адаптація режиму може тривати кілька днів.
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Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний ЦКПХ МОЗ України" і головна державна санітарна лікарка регіону Оксана Чайчук розповіла, що "для більшості людей пристосування до нового часу відбувається досить швидко".
"Водночас дітям, людям старшого віку та тим, хто має порушення сну, може знадобитися трохи більше часу", - визнала вона.
"Найкраща допомога організму в період адаптації", за словами експертки, це "стабільний режим дня, достатня тривалість сну, денне світло та фізична активність".
В цілому для того, щоб перехід на зимовий час минув більш комфортно, в ЦКПХ радять:
"Якщо відчуваєте сонливість або зниження концентрації, будьте особливо уважними за кермом та під час роботи, що потребує швидкої реакції", - наголосили спеціалісти.
Насамкінець українцям нагадали, що перехід на зимовий час - хороший привід звернути увагу на власний режим сну.
Адже дорослій людині важливо:
"25 жовтня не забудьте перевести годинники на одну годину назад і дайте своєму організму час адаптуватися до нового режиму", - підсумували у ЦКПХ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому перехід на зимовий час відбувається саме в неділю.
Крім того, ми пояснювали, які ще країни світу "змінюють" час у 2026 році.
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