Переведення годинників 2026: точна дата, коли Україна перейде на літній час

В Україні перехід на літній час у 2026 році відбудеться в ніч на 29 березня, якщо до цього моменту не набуде чинності закон про скасування сезонного переведення годинників.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Згідно з чинними правилами, у ніч з суботи на неділю, 29 березня о 03:00, стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Через це українці спатимуть на годину менше.
Більшість електронних пристроїв - смартфони, комп’ютери, смартгодинники - змінять час автоматично. Механічні годинники доведеться перевести вручну.
Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає скасування сезонного переведення годинників і закріплення зимового часу (GMT+2) як постійного. Однак документ досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським, тож він не набув чинності.
У результаті перехід на літній і зимовий час залишається обов’язковим. За чинним графіком, після березневого переходу на літній час Україна знову повернеться на зимовий час 25 жовтня 2026 року.
Близько 85% території України розташовані у другому часовому поясі, який відповідає зимовому часу. Водночас:
Через це у найзахідніших і найсхідніших регіонах країни фактична різниця з астрономічним часом може перевищувати одну годину.
Таким чином, якщо закон про скасування переведення годинників не буде підписаний найближчим часом, українці у 2026 році знову перейдуть на літній час за звичною схемою.
Нагадаємо, перехід на літній і зимовий час в Україні запровадили ще у 1981 році, в період СРСР. Із 1996 року порядок обчислення часу визначає постанова Кабінету міністрів №509, яка передбачає переведення годинників в останню неділю березня та повернення на зимовий час в останню неділю жовтня.
Головною метою сезонної зміни часу декларували економію електроенергії за рахунок довшого світлового дня. Водночас лікарі та експерти неодноразово застерігали, що такі переходи можуть порушувати біоритми, спричиняти втому, стрес і проблеми зі сном.
