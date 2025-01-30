Переведення годинника скасували? Чи Україна переходитиме на літній час

Ще влітку 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, який передбачає "фіксацію" на території України зимового часу. Втім, щоб нововведення почало діяти, документ має підписати президент Володимир Зеленський, але він досі цього не зробив.

РБК-Україна розповідає про те, чи переходитиме Україна цьогоріч на літній час.

Чи переходитиме Україна на літній час

Станом на січень 2025 року, Україна живе за зимовим часом, на який перейшла в ніч на 27 жовтня 2024 року. Якщо президент не підпише законопроект №4201 до останньої неділі березня, це означає, що нові правила не встигнуть набути чинності, й тоді Україна знову перейде на літній час.

Нагадаємо, що навесні годинники переводять в останню неділю березня, у 2025 році це може відбутися в ніч на 30 березня.

Зазначимо, що ухвалений законопроект подали на підписання Зеленському ще у серпні торік. Анонімні джерела з Офісу президента раніше повідомляли, що очільник країни начебто не збирається підписувати цей документ взагалі.

Навіщо переводять годинники

Щорічно навесні годинники переводять на 1 годину вперед відносно стандартного часу для того, щоб більш раціонального використовувати світлий час доби та економити електроенергію для освітлення. А восени повертаються до стандартного часу.

Вперше на літній час Україна ще у складі СРСР перейшла у 1981 році. До осені 1984 року літній час вводили на період з 1 квітня до 1 жовтня, а з осені 1984 терміни змінили з останньої неділі березня до останньої неділі вересня.

Після відновлення незалежності України Кабінети міністрів видав власну постанову №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Документ визначає, що на всій території України запроваджено час другого часового поясу (київський час) з переведенням годинника щорічно:

в останню неділю березня о 3 годині - на 1 годину вперед

в останню неділю жовтня о 4 годині - на 1 годину назад

Чому зміну часу хочуть скасувати

Територія України витягнута з заходу на схід на 1316 км. Це дещо ускладнює встановлення єдиного постійного часового поясу по всій країні впродовж року. Втім 85% території розташована в межах другого часового поясу, лише незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей - у третьому. Тому встановлення єдиного постійного часу реальне.

Питання доцільності переведення годинників порушують в Україні вже більш як з десяток років. Сам законопроект №4201 у Раді зареєстрували у жовтні 2020 році. Його автором став спікер парламенту Руслан Стефанчук. 16 липня 2024 року ВР проголосувала за законопроект.

Відхилення часу в крайніх точках України від стандартного часу: найзахідніша точка - назад на 31 хвилину 27 секунд, найсхідніша точка - вперед на 40 хвилин 55 секунд (скриншот Вікіпедія)

У пояснювальній записці Стефанчук аргументує необхідність переведення годинників тим, що зміни спрямовані на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, щорічний "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини і негативно впливає на її стан. Окрім цього, ряд країн уже відмовились від такої практики.

"Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах. При цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року. Рішення ухвалили за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС, де 84% жителів віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту №4201.

Чи хочуть українці скасовувати перехід на літній час

До ініціативи скасувати перехід на літній час в Україні ставляться по-різному. Дехто з експертів підтримує її, оскільки заявляє, що економія електроенергії при зміні часу не є значною, втім є чимало й противників цього. Думки різняться і серед пересічних українців.

Торік восени соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, як ставляться українці до можливого скасування переведення годинників.

55% опитаних виступили у підтримку припинення переведення годинників на зимовий та літній час, 39% проти цього, 7% завагалися з відповіддю.

Опитування провели з 27 вересня до 1 жовтня 2024 року серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України.

Результати опитування (скриншот "Рейтинг")