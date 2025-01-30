Перевод часов отменили? Будет ли Украина переходить на летнее время

Еще летом 2024 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №4201, который предусматривает "фиксацию" на территории Украины зимнего времени. Однако, чтобы нововведение начало действовать, документ должен подписать президент Владимир Зеленский, но он до сих пор этого не сделал.

РБК-Украина рассказывает о том, будет ли Украина в этом году переходить на летнее время.

Будет ли Украина переходить на летнее время

По состоянию на январь 2025 года, Украина живет по зимнему времени, на которое перешла в ночь на 27 октября 2024 года. Если президент не подпишет законопроект №4201 до последнего воскресенья марта, это означает, что новые правила не успеют вступить в силу, и тогда Украина снова перейдет на летнее время.

Напомним, что весной часы переводят в последнее воскресенье марта, в 2025 году это может произойти в ночь на 30 марта.

Отметим, что принятый законопроект подали на подписание Зеленскому еще в августе прошлого года. Анонимные источники из Офиса президента ранее сообщали, что глава страны якобы не собирается подписывать этот документ вообще.

Зачем переводят часы

Ежегодно весной часы переводят на 1 час вперед относительно стандартного времени для того, чтобы более рационального использовать светлое время суток и экономить электроэнергию для освещения. А осенью возвращаются к стандартному времени.

Впервые на летнее время Украина еще в составе СССР перешла в 1981 году. До осени 1984 года летнее время вводили на период с 1 апреля по 1 октября, а с осени 1984 сроки изменили с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья сентября.

После восстановления независимости Украины Кабинеты министров издал собственное постановление №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Документ определяет, что на всей территории Украины введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом часов ежегодно:

в последнее воскресенье марта в 3 часа - на 1 час вперед

в последнее воскресенье октября в 4 часа - на 1 час назад

Почему от изменения времени хотят отказаться

Территория Украины вытянута с запада на восток на 1316 км. Это несколько затрудняет установление единого постоянного часового пояса по всей стране в течение года. Однако, 85% территории расположена в пределах второго часового пояса, лишь незначительная часть Закарпатья в первом, а Луганская область, Донецкая область, восточные части Харьковской и Запорожской областей - в третьем. Поэтому установление единого постоянного времени реально.

Вопрос целесообразности перевода часов поднимают в Украине уже более десятка лет. Сам законопроект №4201 в Раде зарегистрировали в октябре 2020 года. Его автором стал спикер парламента Руслан Стефанчук. 16 июля 2024 года ВР проголосовала за законопроект.

Отклонение времени в крайних точках Украины от стандартного времени: самая западная точка - назад на 31 минуту 27 секунд, самая восточная точка - вперед на 40 минут 55 секунд (скриншот Википедия)

В пояснительной записке Стефанчук аргументирует необходимость перевода часов тем, что изменения направлены на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека и негативно влияет на его состояние. Кроме этого, ряд стран уже отказались от такой практики.

"Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики. Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. Решение приняли по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, где 84% жителей отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время", - говорится в пояснительной записке законопроекта №4201.

Хотят ли украинцы отменять переход на летнее время

К инициативе отменить переход на летнее время в Украине относятся по-разному. Некоторые эксперты поддерживают ее, поскольку заявляет, что экономия электроэнергии при изменении времени не является значительной, но есть немало и противников этого. Мнения разнятся и среди обычных украинцев.

Осенью прошлого года социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, как относятся украинцы к возможной отмене перевода часов.

55% опрошенных выступили в поддержку прекращения перевода часов на зимнее и летнее время, 39% против этого, 7% затруднились с ответом.

Опрос провели с 27 сентября по 1 октября 2024 года среди 2000 совершеннолетних жителей подконтрольных регионов Украины.

Результаты опроса (скриншот "Рейтинг")