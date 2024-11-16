Переведення через "Армія+". У Міноборони розповіли, які документи потрібні

Водночас вона зауважила, що функція стала доступна лише день тому, у зв'язку з чим люди стикаються з проблемою. Зокрема, під час подачі рапортів фіксуються випадки, коли бракує документів або інформації, яка потрібна для перевірки відомостей чи посади військовослужбовця.

Щоб таких проблем не було, Черногоренко нагадала, які документи є обов'язковими для подання. Зокрема, це:

копія чи фото військового квитка або посвідчення офіцера. Потрібні всі сторінки, де є інформація про службу (не тільки про поточне місце);

рекомендаційний лист (відношення) від частини, куди військовий переводиться. Наприклад, у таких ситуаціях, як переведення з бойової частини до тилової за станом здоров'я, потрібно додали висновок ВЛК.

"Також уточнюю випадки для придатних до служби військових, коли кадровий центр ЗСУ запитує погодження командира частини: якщо рапорт подає офіцер або військовий, який займає офіцерську посаду; якщо захисник переводиться з тилової бригади у тилову або з бойової у бойову", - додала вона.

Крім того, для зручності представниця Міноборони опублікувала інфографіку, що показує новий алгоритм.