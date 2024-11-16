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Перевод через "Армия+". В Минобороны рассказали, какие документы нужны

Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные могут изменить место службы дистанционно, воспользовавшись функцией онлайн-перевода в приложении "Армия+". За сутки уже насчитывается 900 рапортов.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook.

В то же время, она отметила, что функция стала доступна только день назад, в связи с чем люди сталкиваются с проблемой. В частности, при подаче рапортов фиксируются случаи, когда не хватает документов или информации, необходимой для проверки сведений или должности военнослужащего.

Чтобы таких проблем не было, Черногоренко напомнила, какие документы обязательны для представления. В частности, это:

  • копия или фото военного билета или удостоверение офицера. Нужны все страницы, где есть информация о службе (не только о текущем месте);
  • рекомендационное письмо от части, куда военный переводится. Например, в таких ситуациях, как перевод из боевой части в тыловую по состоянию здоровья, нужно прибавить вывод ВВК.

"Также уточняю случаи для годных к службе военных, когда кадровый центр ВСУ запрашивает согласование командира части: если рапорт подает офицер или военный, занимающий офицерскую должность; если защитник переводится из тыловой бригады в тыловую или из боевой в боевую", - добавила она.

Кроме того, для удобства представительница Минобороны опубликовала инфографику, которая показывает новый алгоритм.

Напомним, 10 ноября Черногоренко сообщила, что по состоянию на тот день онлайн-отсрочку мобильном приложении "Резерв+" оформили уже около 40 тысяч украинцев. И этот показатель был только щас первые два дня работы услуги.

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