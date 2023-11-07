Більшу частину України накриють дощі: які регіони завтра омине негода
Від завтра в Україні пануватиме циклон, який притягне з собою атмосферні фронти. Через це на переважній частині України слід очікувати на опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода у середу
8-го листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні.
"Хмарність збільшиться, буде мокро", - повідомляє синоптик.
При цьому, єдина частина країни, куди опади не дійдуть - південний схід, Крим, Запоріжжя, Донецька область.
Температура повітря в середу
- на заході та в центрі +7 +12 градусів
- на південному сході +6 +12 градусів
- на півдні +16 +22 градуси
Синоптик також зазначає, що через похолодання завтра в Карпатах можливий мокрий сніг.
Погода у Києві
8 листопада у Києві очікуються дощі та суттєве похолодання до +9 градусів.
Похолодання в Україні
9-го листопада похолодання пошириться практично на всю територію України.
Синоптик наголошує, що у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада, слід очікувати більш серйозного зменшення температури до "нульових" позначок.
Похолодання в Україні
Від сьогодні в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде "справжнім". А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках "мінусів" не буде.
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