ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більшу частину України накриють дощі: які регіони завтра омине негода

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 13:55
UA EN RU
Більшу частину України накриють дощі: які регіони завтра омине негода Фото: синоптик дала прогноз на 8 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Від завтра в Україні пануватиме циклон, який притягне з собою атмосферні фронти. Через це на переважній частині України слід очікувати на опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода у середу

8-го листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні.

"Хмарність збільшиться, буде мокро", - повідомляє синоптик.

При цьому, єдина частина країни, куди опади не дійдуть - південний схід, Крим, Запоріжжя, Донецька область.

Температура повітря в середу

  • на заході та в центрі +7 +12 градусів
  • на південному сході +6 +12 градусів
  • на півдні +16 +22 градуси

Синоптик також зазначає, що через похолодання завтра в Карпатах можливий мокрий сніг.

Погода у Києві

8 листопада у Києві очікуються дощі та суттєве похолодання до +9 градусів.

Похолодання в Україні

9-го листопада похолодання пошириться практично на всю територію України.
Синоптик наголошує, що у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада, слід очікувати більш серйозного зменшення температури до "нульових" позначок.

Похолодання в Україні

Від сьогодні в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде "справжнім". А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках "мінусів" не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки