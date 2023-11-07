Большую часть Украины накроют дожди: какие регионы завтра обойдет непогода

С завтрашнего дня в Украине будет царить циклон, который привлечет с собой атмосферные фронты. Поэтому на большей части Украины следует ожидать осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

9 ноября похолодание распространится практически по всей территории Украины. Синоптик отмечает, что в конце следующей недели, с 17-18 ноября, следует ожидать более серьезного уменьшения температуры до нулевых отметок.

При этом, единственная часть страны, куда осадки не дойдут - юго-восток, Крым, Запорожье, Донецкая область.

Похолодание в Украине

С сегодняшнего дня в Украине ожидается очередная волна похолодания. Но оно не будет "настоящим". А серьезно похолодает уже с 12 ноября. Интересно, что хоть со второй половины ноября и ощутимо похолодает, однако ночью на градусниках "минусов" не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.