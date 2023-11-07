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Большую часть Украины накроют дожди: какие регионы завтра обойдет непогода

Украина, Вторник 07 ноября 2023 13:55
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Большую часть Украины накроют дожди: какие регионы завтра обойдет непогода Фото: синоптик дала прогноз на 8 ноября в Украине (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

С завтрашнего дня в Украине будет царить циклон, который привлечет с собой атмосферные фронты. Поэтому на большей части Украины следует ожидать осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в среду

8 ноября в большинстве областей пройдут дожди, а местами даже сильные.

"Облачность увеличится, будет мокро", - сообщает синоптик.

При этом, единственная часть страны, куда осадки не дойдут - юго-восток, Крым, Запорожье, Донецкая область.

Температура воздуха в среду

  • на западе, севере и в центре +7 +12 градусов
  • на юго-востоке +12 +16 градусов
  • на юге +16 +22 градуса

Синоптик также отмечает, что из-за холода завтра в Карпатах возможен мокрый снег.

Погода в Киеве

8 ноября в Киеве ожидается дождь и существенное похолодание до +9 градусов.

Похолодание в Украине

9 ноября похолодание распространится практически по всей территории Украины.
Синоптик отмечает, что в конце следующей недели, с 17-18 ноября, следует ожидать более серьезного уменьшения температуры до нулевых отметок.

Похолодание в Украине

С сегодняшнего дня в Украине ожидается очередная волна похолодания. Но оно не будет "настоящим". А серьезно похолодает уже с 12 ноября. Интересно, что хоть со второй половины ноября и ощутимо похолодает, однако ночью на градусниках "минусов" не будет.

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