Переважно без опадів, але з поривами вітру: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Опади не очікуються, тільки вдень у північних регіонах місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 3-8° тепла, а на півдні 6-11° тепла.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла. У столиці вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших у Києві з 1881 року.

До того ж, середньомісячна температура у столиці в лютому 2023 році на 2,1 градус перевищила кліматичну норму.

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