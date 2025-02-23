Перетворюють гармати на "сопілки". ЗСУ знищили артилерію росіян на ключовому напрямку

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських військ. На Покровському напрямку за минулу добу зупинено 34 атаки противника поблизу Водяного Другого, Новоторецького, Єлизаветівки, Проміня, Даченського, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Андріївки та Улакли. Ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять атак у районах Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. На Куп’янському напрямку триває активне протистояння, за добу відбулося три атаки біля Загризового.

Запеклі бої тривають і на Лиманському напрямку, де окупанти 13 разів намагалися прорвати оборону поблизу Іванівки, Колодязів, Ямполівки та у Серебрянському лісі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.