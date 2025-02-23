Превращают пушки в "сопилки". ВСУ уничтожили артиллерию россиян на ключевом направлении

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают сдерживать наступательные действия российских войск. На Покровском направлении за минувшие сутки остановлено 34 атаки противника вблизи Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Проминя, Даченского, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Андреевки и Улаклы. Враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Харьковском направлении зафиксировано пять атак в районах Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. На Купянском направлении продолжается активное противостояние, за сутки произошло три атаки у Загрызово.

Ожесточенные бои продолжаются и на Лиманском направлении, где оккупанты 13 раз пытались прорвать оборону вблизи Ивановки, Колодязов, Ямполовки и в Серебрянском лесу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.