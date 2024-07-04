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"Перетворився на груду попелу". ЗСУ показали, як виглядає мікрорайон "Канал" у Часовому Яру

Часів Яр, Донецька область, Четвер 04 липня 2024 20:43
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"Перетворився на груду попелу". ЗСУ показали, як виглядає мікрорайон "Канал" у Часовому Яру Фото: зруйнований мікрорайон "Канал" у Часовому Яру (facebook.com/24th.brigade)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти продовжують знищувати Часів Яр у Донецькій області. Мікрорайон "Канал" вже перетворився на груду попелу. Українські бійці показали фото зруйнованого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 24 ОМБр імені короля Данила.

"Часів Яр. Пекло на землі. Росіяни продовжують знищувати місто всіма можливими типами озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни 24 ОМБр імені короля Данила продовжують оборону міста від значно переважаючих сил противника у надважких умовах.

"Мікрорайон "Канал" біля каналу Сіверський Донець - Донбас перетворився на груду попелу - такий вигляд він має наразі.Такий пейзаж, який колись був за межами нашої уяви, за два роки війни вже став звичним. Від нашої згуртованості сьогодні залежить те, як виглядатимуть наші міста завтра", - зазначили у бригаді.

Фото: зруйнований мікрорайон "Канал" у Часовому Яру (facebook.com/24th.brigade)

ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру

Вчора, 3 липня, аналітики DeepState повідомили, що окупанти "повністю стерли" мікрорайон "Канал" в Часовому Яру. Окупація цього мікрорайону вартувало росіянам величезних втрат. При цьому вони фактично знищили усі багатоповерхівки у житловому масиві.

Сьогодні в Інституті вивчення війни зазначили, що фіксується просування окупантів поблизу Авдіївки, в східній частині Часового Яру, та є тактичний успіх на Торецькому напрямку.

Пізніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.

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