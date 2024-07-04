"Превратился в груду пепла". ВСУ показали, как выглядит микрорайон "Канал" в Часовом Яру

Российские оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр в Донецкой области. Микрорайон "Канал" уже превратился в груду пепла. Украинские бойцы показали фото разрушенного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Микрорайон "Канал" возле канала Северский Донец - Донбасс превратился в груду пепла - так выглядит он сейчас. Такой пейзаж, который когда-то был за пределами нашего воображения, за два года войны уже стал привычным. От нашей сплоченности сегодня зависит то, как будут выглядеть наши города завтра", - отметили в бригаде.

Отмечается, что воины 24 ОМБр имени короля Даниила продолжают оборону города от значительно превосходящих сил противника в тяжелейших условиях.

"Часов Яр. Ад на земле. Россияне продолжают уничтожать город всеми возможными типами вооружения", - говорится в сообщении.

ВСУ отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру

Вчера, 3 июля, аналитики DeepState сообщили, что оккупанты "полностью стерли" микрорайон "Канал" в Часовом Яру. Оккупация этого микрорайона стоила россиянам огромных потерь. При этом они фактически уничтожили все многоэтажки в жилом массиве.

Сегодня в Институте изучения войны отметили, что фиксируется продвижение кафиров вблизи Авдеевки, в восточной части Часового Яра, и есть тактический успех на Торецком направлении.

Позже в ОСГВ "Хортица" сообщили, что украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции, но враг продолжает давить.

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