Перетворив військових на ремонтників: ДБР викрило командира на Чернігівщини

Деталі схеми

За даними слідства, у 2024 році командир створив «на папері» окремий командний пункт, де нібито чергували 14 військових. Насправді вони не виконували жодних службових обов’язків, але майже рік отримували додаткову винагороду - по 2 тисячі гривень за кожен "наряд". Після отримання грошей військові віддавали частину суми організаторам схеми.

"П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.

За інформацією ДБР, загальні збитки для держави перевищили 2 мільйони гривень.

Що загрожує

Чотирьом офіцерам повідомили про підозру в участі в організованій групі та зловживанні владою або службовим становищем. Зокрема:

командиру частини - за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України;

начальнику відділу зберігання - за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

старшому геодезисту та картографу - за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкції цих статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Для відшкодування збитків ДБР домоглося арешту майна підозрюваних.

Фото: ДБР викрило командира військової частини з Чернігівщини та його спільників (dbr.gov.ua)