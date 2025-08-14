ua en ru
Перетворив військових на ремонтників: ДБР викрило командира на Чернігівщини

Четвер 14 серпня 2025 10:22
Перетворив військових на ремонтників: ДБР викрило командира на Чернігівщини Фото: ДБР викрило командира військової частини з Чернігівщини та його спільників (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини у Чернігівській області та трьом його підлеглим офіцерам, які організували схему незаконних виплат військовослужбовцям, оформленим у вигаданий штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі схеми

За даними слідства, у 2024 році командир створив «на папері» окремий командний пункт, де нібито чергували 14 військових. Насправді вони не виконували жодних службових обов’язків, але майже рік отримували додаткову винагороду - по 2 тисячі гривень за кожен "наряд". Після отримання грошей військові віддавали частину суми організаторам схеми.

"П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.

За інформацією ДБР, загальні збитки для держави перевищили 2 мільйони гривень.

Що загрожує

Чотирьом офіцерам повідомили про підозру в участі в організованій групі та зловживанні владою або службовим становищем. Зокрема:

  • командиру частини - за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України;

  • начальнику відділу зберігання - за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

  • старшому геодезисту та картографу - за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкції цих статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Для відшкодування збитків ДБР домоглося арешту майна підозрюваних.

Фото: ДБР викрило командира військової частини з Чернігівщини та його спільників (dbr.gov.ua)

Інші випадки

Нагадаємо, випадки використання військовими командирами підлеглих у власних інтересах уже фіксувалися раніше. Раніше правоохоронці викривали подібні схеми у Житомирській та Одеській областях.

Також у Дніпропетровській області викрили командира військової частини. Підполковник примушував підлеглих будувати будинки для своїх родичів.

Крім того, ДБР передало до суду справу колишнього воєнкома із Закарпатської області. Він змушував військовослужбовців проводили будівельні роботи у його будинку.

