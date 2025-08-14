ua en ru
Превратил военных в ремонтников: ГБР разоблачило командира в Черниговской области

Четверг 14 августа 2025 10:22
Превратил военных в ремонтников: ГБР разоблачило командира в Черниговской области Фото: ГБР разоблачило командира воинской части с Черниговщины и его сообщников (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В ГБР сообщили о подозрении командиру воинской части в Черниговской области и трем его подчиненным офицерам, которые организовали схему незаконных выплат военнослужащим, оформленным в вымышленный штаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали схемы

По данным следствия, в 2024 году командир создал "на бумаге" отдельный командный пункт, где якобы дежурили 14 военных. На самом деле они не выполняли никаких служебных обязанностей, но почти год получали дополнительное вознаграждение - по 2 тысячи гривен за каждый "наряд". После получения денег военные отдавали часть суммы организаторам схемы.

"Пятеро из этих военных выполняли для руководителя части личные работы: ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали квартиру, принадлежавшую его сыну", - говорится в сообщении.

Кроме того, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей неподалеку от части.

Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению.

По информации ГБР, общие убытки для государства превысили 2 миллиона гривен.

Что грозит

Четырем офицерам сообщили о подозрении в участии в организованной группе и злоупотреблении властью или служебным положением. В частности:

  • командиру части - по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины;

  • начальнику отдела хранения - по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;

  • старшему геодезисту и картографу - по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Санкции этих статей предусматривают до 12 лет заключения.

Для возмещения убытков ГБР добилось ареста имущества подозреваемых.

Фото: ГБР разоблачило командира воинской части с Черниговщины и его сообщников (dbr.gov.ua)

Другие случаи

Напомним, случаи использования военными командирами подчиненных в собственных интересах уже фиксировались ранее. Ранее правоохранители разоблачали подобные схемы в Житомирской и Одесской областях.

Также в Днепропетровской области разоблачили командира воинской части. Подполковник заставлял подчиненных строить дома для своих родственников.

Кроме того, ГБР передало в суд дело бывшего военкома из Закарпатской области. Он заставлял военнослужащих проводить строительные работы в его доме.

