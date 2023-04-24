Перетворили на сміття. В Харківській області прикордонники "приземлили" дрон-камікадзе

Російські окупанти продовжують забруднювати Україну своїм сміттям. На днях прикордонники знищили ворожий БПЛА.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Бійці активно протидіють повітряним цілям противника, які останнім часом все частіше намагаються завдавати удари по позиціях прикордонників та Сил оборони України", - пише пресслужба.
Як відзначають в Держприкордонслужби, ворог продовжує забруднювати довкілля нашої країни своїм сміття. На днях прикордонники зафіксували ударний дрон-камікадзе, який летів вглиб території України.
"Політ був не довгий. Завдяки постійній пильності та влучній стрільбі з автоматичної зброї, ударний дрон камікадзе було перетворено на сміття", - додає пресслужба.
Фото: в Харківській області прикордонники "приземлили" дрон-камікадзе (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські зенітники також "приземлили" російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області.
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