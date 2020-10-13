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В перестрелке в РФ погибли семь человек

Автор: РБК-Украина

В городе Грозный (Россия) произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков.

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции. По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.

"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы", - говорится в сообщении.

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Напомним, вблизи Люботина произошла стрельба во время нападения на автобус с людьми, в МВД назвали ее конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Также правоохранители назвали причину перестрелки под Киевом. Конфликт между стрелками произошел на бытовой почве.

Кроме того, в Одессе нашли мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.

Также в Запорожье возле супермаркета произошел конфликт, который перерос в стрельбу, в результате был госпитализирован мужчина с ранениями.

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