UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Перестрелка в тюрьме Эквадора: число жертв превысило сотню

Автор: Наталья Скороход

Число погибших в результате перестрелки в одной из крупнейших тюрем Эквадора увеличилось до 116. Об этом сообщил президент страны Гильермо Лассо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, еще 80 заключенных были ранены во время столкновенийв тюрьме Penitenciaria del Litoral в провинции Гуаяс.

"Очень жаль, что преступные группировки пытаются превратить тюрьмы в поле битвы за власть. Я прошу Бога благословить Эквадор и чтобы мы могли избежать новых человеческих жертв", - отметил Лассо.

Он также отметил, что правительство усилило военное присутствие за пределами объекта. Лассо сказал, что отправит дополнительные силы безопасности и высвободит средства, чтобы избежать повторения подобных бунтов.

Также, по его словам, штат будет помогать семьям погибших и раненых заключенных.

Напомним, что в одной из тюрем Эквадора произошла перестрелка между членами преступных группировок. Силовикам потребовалось немало времени, чтобы установить контроль над тюрьмой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эквадор