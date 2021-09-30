RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перестрілка у в'язниці Еквадору: кількість жертв перевищила сотню

Автор: Наталья Скороход

Кількість загиблих в результаті перестрілка в одній з найбільших в'язниць Еквадору збільшилася до 116. Про це повідомив президент країни Гільєрмо Лассо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, ще 80 ув'язнених були поранені під час сутичок у в'язниці Penitenciaria del Litoral в провінції Гуаяс.

"Дуже шкода, що злочинні угруповання намагаються перетворити в'язниці на поле битви за владу. Я прошу Бога благословити Еквадор і щоб ми могли уникнути нових людських жертв", - зазначив Лассо.

Він також зазначив, що уряд посилив військову присутність за межами об'єкта. Лассо сказав, що відправить додаткові сили безпеки та вивільнить кошти, щоб уникнути повторення подібних бунтів.

Також, за його словами, штат допомагатиме сім'ям загиблих і поранених ув'язнених.

Нагадаємо, що в одній з в'язниць Еквадору сталася перестрілка між членами злочинних угруповань. Силовикам знадобилося чимало часу, щоб встановити контроль над в'язницею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эквадор