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В Эквадоре группировки устроили перестрелку в тюрьме: погибли десятки человек

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Гуаяс, Среда 29 сентября 2021 06:59
В Эквадоре группировки устроили перестрелку в тюрьме: погибли десятки человек Фото: в Эквадоре произошла перестрелка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Эквадоре перестрелка между членами преступных группировок произошла прямо в тюрьме провинции Гуаяс. В результате происшествия погибли 24 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу всестороннего внимания к заключенным.

В тюрьму после того, как раздались первые выстрелы, прибыли тактически и оперативные подразделения. Им потребовалось три часа, чтобы установить полный контроль над тюрьмой. Погибли 24 человека, еще 48 ранены.

В июле президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюремной системе страны режим чрезвычайного положения. В пенитенциарных учреждениях в нескольких инцидентах погибли около100 человек. Так, только в феврале погибли 79 заключенных во время беспорядков в трех тюрьмах страны, которые прошли одновременно.

Ранее в центре Тбилиси произошла перестрелка, в которой, предположительно, участвовали два человека. В 22-летнего парня выстрелили девять раз, он госпитализирован.

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