ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Перестрелка в Харькове: полиция нашла у фигуранта гранатомет и боеприпасы

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 14:59
Перестрелка в Харькове: полиция нашла у фигуранта гранатомет и боеприпасы
Фото с места происшествия (hk.npu.gov.ua)

У главного фигуранта нашли гранатомет РПГ и ящик с боеприпасами

В ходе расследования касательно перестрелки в Харькове, которая произошла 25 октября, полиция нашла у главного фигуранта гранатомет РПГ и боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской полиции.

Как сообщается, оружие и боеприпасы силовики нашли в садовом кооперативе фигуранта.

"На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всего изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза. На след схрона с оружием правоохранителей вывела служебная собака", - говорится в сообщении.

Ранее полиция изъяла большой арсенал оружия у одного из фигурантов. Правоохранители заявили, что это самый большой арсенал оружия, изъятый за последние годы. Среди изъятого - 130 подствольных гранат к подствольному гранатомету, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, ружья, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.

Также РБК-Украина писало, что полиция рассматривает несколько версий этого инцидента. Среди основных - покушение на умышленное убийство по мотивам личной неприязни, или связанное с коммерческой или криминальной деятельностью фигурантов.

Напомним, 25 октября в Харькове двое мужчин вышли из супермаркета и шли к парковке. Встретившись с вооруженным человеком, началась перестрелка. В результате один мужчина погиб, другой получил ранения бедра, плеча и головы. В полиции инцидент назвали "бандитскими разборками".

Полиция открыла дело из-за обстрела скоростного трамвая в Киеве Во Франции из-за стрельбы в баре ранены 6 человек
Новости Украины ХарьковСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь