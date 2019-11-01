Перестрелка в Харькове: полиция нашла у фигуранта гранатомет и боеприпасы

Фото с места происшествия (hk.npu.gov.ua)

У главного фигуранта нашли гранатомет РПГ и ящик с боеприпасами

В ходе расследования касательно перестрелки в Харькове, которая произошла 25 октября, полиция нашла у главного фигуранта гранатомет РПГ и боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской полиции.

Как сообщается, оружие и боеприпасы силовики нашли в садовом кооперативе фигуранта.

"На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всего изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза. На след схрона с оружием правоохранителей вывела служебная собака", - говорится в сообщении.

Ранее полиция изъяла большой арсенал оружия у одного из фигурантов. Правоохранители заявили, что это самый большой арсенал оружия, изъятый за последние годы. Среди изъятого - 130 подствольных гранат к подствольному гранатомету, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, ружья, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.

Также РБК-Украина писало, что полиция рассматривает несколько версий этого инцидента. Среди основных - покушение на умышленное убийство по мотивам личной неприязни, или связанное с коммерческой или криминальной деятельностью фигурантов.

Напомним, 25 октября в Харькове двое мужчин вышли из супермаркета и шли к парковке. Встретившись с вооруженным человеком, началась перестрелка. В результате один мужчина погиб, другой получил ранения бедра, плеча и головы. В полиции инцидент назвали "бандитскими разборками".