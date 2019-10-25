Полиция Харькова пока не подтверждает связь перестрелки и взрыва на вокзале

Фото: место перестрелки в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Полиция проверяет информацию о взрыве на вокзале

Информация о связи перестрелки в Харькове и взрыве на вокзале пока не подтверждается. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Харькова.

Сообщается, что на данный момент полиция проверяет информацию о взрыве на Южном вокзале.

"Информация выясняется. Мы ждем информацию, чтобы подтвердить был ли вообще такой случай или нет на железнодорожном вокзале. Мы не можем сейчас сказать, связано ли это со стрельбой", - сообщили в полиции.

Также в ГСЧС Харьковской области РБК-Украина сообщили, что на месте взрыва в Харькове работают взрывотехники полиции.

"К нам поступило сообщение. Мы отправили наше отделение на дежурство на вокзал. На месте работали правоохранительные органы. При таких случаях работают взрывотехники, это не пиротехники, не наше подразделение", - сообщили в ГСЧС.

Отметим, местные СМИ сообщили, что на Южном вокзале подорвал себя один из участников перестрелки на улице Клочковской. Предполагается, что его попытались задержать на железнодорожных путях, однако мужчина, заметив полицейских, подорвал себя гранатой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове возле супермаркета произошла перестрелка. По данным полиции, двое неизвестных напали на двух мужчин. В результате перестрелки один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают помощь.

Местные СМИ пишут, что нападения было совершено на известного в криминальных кругах Георгия Исакова, который входил в руководство общественной организации "Оплот" Евгения Жилина. Данная организация принимала участие в событиях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.