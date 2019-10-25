ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция Харькова пока не подтверждает связь перестрелки и взрыва на вокзале

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 14:27
Полиция Харькова пока не подтверждает связь перестрелки и взрыва на вокзале
Фото: место перестрелки в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Полиция проверяет информацию о взрыве на вокзале

Информация о связи перестрелки в Харькове и взрыве на вокзале пока не подтверждается. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Харькова.

Сообщается, что на данный момент полиция проверяет информацию о взрыве на Южном вокзале.

"Информация выясняется. Мы ждем информацию, чтобы подтвердить был ли вообще такой случай или нет на железнодорожном вокзале. Мы не можем сейчас сказать, связано ли это со стрельбой", - сообщили в полиции.

Также в ГСЧС Харьковской области РБК-Украина сообщили, что на месте взрыва в Харькове работают взрывотехники полиции.

"К нам поступило сообщение. Мы отправили наше отделение на дежурство на вокзал. На месте работали правоохранительные органы. При таких случаях работают взрывотехники, это не пиротехники, не наше подразделение", - сообщили в ГСЧС.

Отметим, местные СМИ сообщили, что на Южном вокзале подорвал себя один из участников перестрелки на улице Клочковской. Предполагается, что его попытались задержать на железнодорожных путях, однако мужчина, заметив полицейских, подорвал себя гранатой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове возле супермаркета произошла перестрелка. По данным полиции, двое неизвестных напали на двух мужчин. В результате перестрелки один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают помощь.

Местные СМИ пишут, что нападения было совершено на известного в криминальных кругах Георгия Исакова, который входил в руководство общественной организации "Оплот" Евгения Жилина. Данная организация принимала участие в событиях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

В Киеве на рынке взорвали гранату
Новости Украины ХарьковперестрелкаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь