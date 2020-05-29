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Перестрілка в Броварах: суд над затриманими буде завтра

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 22:19
Перестрілка в Броварах: суд над затриманими буде завтра
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Більшості затриманим учасникам бійки вже пред'явили підозри

У суботу, 30 травня, відбудеться судове засідання, в ході якого затриманим через перестрілки в Броварах оберуть запобіжний захід. Поліція зажадає обрати для учасників бійки арешт без можливості внесення застави.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Так, за словами міністра, більшості затриманим учасникам бійки вже пред'явили підозри по 208 статті Кримінального кодексу.

"28 учасників затримано, з них - 22 пред'явлені звинувачення. Вони фактично заарештовано 208 статті арештовані. Дуже розраховуємо, що за підтримки прокуратури в судах завтра їм буде винесено безальтернативний арешт і ці люди надовго сядуть у в'язницю", - заявив Аваков.

Нагадаємо, учасників перестрілки в Броварах правоохоронці затримували в декількох областях.

Крім того, поліція кваліфікувала перестрілку в Броварах як замах на масове вбивство.

Додамо, що поліція затримала 28 учасників перестрілки в Броварах.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Броварыперестрілка
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