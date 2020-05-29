Перестрелка в Броварах: мэр обвиняет ОГА в отсутствии диалога

Мэр Броваров Игорь Сапожко считает, что к перестрелке в Броварах привело отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией. Городские власти неоднократно просили утвердить новый экспресс-маршрут с Торгмаша до метро Лесная.

Об этом он написал в своем Facebook.

Так, именно по решению конкурсной комиссии ОГА в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания.

"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы", - написал глава города.

Сапожко подчеркнул, что КОГА утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий.

"Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день", - написал он.

Мэр также попросил жителей района обращаться в Броварской участок полиции, если они обладают какой-либо информации по поводу инцидента.

В полиции отметили, что столкновения произошли между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По факту стрельбы открыли дело.

Так, в результате стрельбы пострадали три человека.

Спикер МВД Артем Шевченко рассказал РБК-Украина, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.

Напомним, сегодня утром в Броварах произошла стрельба и столкновения.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах.