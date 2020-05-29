Перестрілка в Броварах: мер звинувачує ОДА у відсутності діалогу

Мер Броварів Ігор Сапожко вважає, що до перестрілки у Броварах призвела відсутність діалогу міської влади з Київською обласною держадміністрацією. Міська влада неодноразово просила затвердили новий експрес-маршрут з Торгмашу до метро Лісова.

Про це він написав у своєму Facebook.

Так, саме за рішенням конкурсної комісії ОДА у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія.

"Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані", - написав очільник міста.

Сапожко підкреслив, що КОДА затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий.

"Вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня", - написав він.

Мер також попросив мешканців району звертатися до Броварського відділку поліції, якщо вони володіють будь-якої інформації щодо інциденту.

У поліції зазначили, що сутички відбулися між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. За фактом стрілянини відкрили справу.

Так, у результаті стрілянини постраждали троє осіб.

Спікер МВС Артем Шевченко розповів РБК-Україна, що поліція з'ясує легальність зброї у затриманих в Броварах. За його словами, необхідно допитати їх, провести всі необхідні первинні слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Броварах сталась стрілянина та сутички.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на перестрілку в Броварах, в результаті якої постраждали троє людей.