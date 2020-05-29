Будем лечить: Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Массовые задержания продолжаются

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал перестрелку в Броварах, в результате которой пострадали трое человек. Он сказал, что у исполнительных органов Киева и области "что-то прогнило".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Аваков сообщил, что массовые задержания продолжаются

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить", - написал он.

Напомним, сегодня утром произошла перестрелка в Броварах. В ходе столкновений были задержаны 10 человек. У них было изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

В Министертве внутренних дел сообщили, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. Не исключено, что это легальное оружие, то есть зарегистрированное.

В связи с этим, полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ.

Также появилось видео перестрелки в Броварах, в результате которой ранены три человека.

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Автор: Анастасия Рокитна