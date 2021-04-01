Перестрелка в Броварах: будут судить банду и криминального авторитета

Украинские правоохранители завершили расследование массовой перестрелки в Броварах в мае 2020 года. В суд передали обвинительное заключение в отношении 15 участников банды во главе с криминальным авторитетом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в мае 2020 года перевозчики в Броварах обратились к криминальному авторитету с просьбой в любой способ устранить конкуренцию в перевозках по маршруту Бровары - станция метро "Лесная" (Киев). В дальнейшем он организовал банду, которая и устроила перестрелку в жилом квартале с нелегальными перевозчиками из Винницкой области. В деле о перестрелке пятнадцать человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.