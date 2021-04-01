Стрілянина в Броварах: судитимуть банду і кримінального авторитета

Українські правоохоронці завершили розслідування масової стрілянини в Броварах в травні 2020 року. До суду передали обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в травні 2020 року перевізники в Броварах звернулися до кримінального авторитету з проханням у будь-який спосіб усунути конкуренцію у перевезеннях за маршрутом Бровари - станція метро "Лісова" (Київ). Надалі він організував банду, яка влаштувала стрілянину в житловому кварталі з нелегальними перевізниками з Вінницької області. У справі про стрілянину п'ятнадцять осіб звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.