RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стрілянина в Броварах: судитимуть банду і кримінального авторитета

Автор: РБК-Україна

Українські правоохоронці завершили розслідування масової стрілянини в Броварах в травні 2020 року. До суду передали обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в травні 2020 року перевізники в Броварах звернулися до кримінального авторитету з проханням у будь-який спосіб усунути конкуренцію у перевезеннях за маршрутом Бровари - станція метро "Лісова" (Київ). Надалі він організував банду, яка влаштувала стрілянину в житловому кварталі з нелегальними перевізниками з Вінницької області.

У справі про стрілянину п'ятнадцять осіб звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, масова стрілянина в Броварах сталася 19 травня 2020, спецоперація по затриманню учасників проводилася у кількох областях. Загалом в інциденті брали участь близько 100 осіб, трьох госпіталізовано з пораненнями.

В поліції спочатку заявляли, що перестрілка стала наслідком конфлікту перевізників "Союзавто" і "Євроавтоальянс", які не змогли поділити пасажиропотік. Обома компаніями володіють підприємці з Києва.

На тлі цього інциденту в Києві з новою силою спалахнули акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, аж до спроби самопідпалу з боку активіста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БроварыперестрілкаБанда
Читайте також
Правоохоронці затримали банду, до якої входили професійні спортсменів
Прогноз погоди