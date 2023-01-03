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Перестраховики виключили Росію та Україну з полісів з 1 січня, - Reuters

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 13:09
Перестраховики виключили Росію та Україну з полісів з 1 січня, - Reuters Фото: страхування стане недоступним через розв'язану Росією війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перестраховики з 1 січня 2023 року виключили Росію, Україну та Білорусь із полісів, що їх пропонують страховим клієнтам, йдеться у звіті брокера Gallagher Re.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перестраховики страхують страховиків, і 1 січня - найважливіша дата у календарі для продовження полісу.

Деякі страховики вже відмовилися від страховки у Росії та Білорусі через ризик санкцій чи великі збитки. Але дата продовження 1 січня - це перша можливість для багатьох перестраховиків скоригувати 12-місячні поліси у світлі війни, яка розпочалася у лютому минулого року.

Ринок дійшов згоди про виключення, а це означає, що з 1 січня "дуже важко знайти покриття" для регіону, заявив глава Gallagher Re International Джеймс Вікерс.

Джерела в галузі кажуть, що без перестрахування страховики, ймовірно, ще неохоче надаватимуть страхове покриття для Росії чи України. Страховики судів уже заявили, що відмовлятися страхувати ризики у російських водах.

Перестраховики особливо стурбовані авіаційним ринком після того, як зіткнулися з великими втратами через літаки, що залишилися в Росії. За даними Gallagher Re, з 1 січня ставки авіаперестрахування зросли на 200% для деяких видів бізнесу.

Нагадаємо, страховики судів заявили, що скасовують покриття військових ризиків у Росії після виходу перестраховиків із регіону через серйозні збитки.

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