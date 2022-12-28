Страховики судів припинять військове страхування для Росії та України з 1 січня, - Reuters
Страховики судів заявили, що скасовують покриття військових ризиків у Росії, Україні та Білорусі після виходу перестраховиків з регіону через серйозні збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Перестраховики, які страхують страховиків, зазвичай продовжують свої 12-місячні контракти зі страховими клієнтами 1 січня, що дає їм першу можливість скоротити ризики з початку війни Росії проти України, після того, як цього року вони зазнали збитків, пов'язаних з війною, і від урагану "Ян" у Флориді.
Клуби P&I (захисту та відшкодування збитків) American, North, UK та West більше не можуть пропонувати покриття військових ризиків для зобов'язань у регіоні з 1 січня, йдеться у нещодавніх повідомленнях на їхніх веб-сайтах. Клуби є одними із найбільших страховиків P&I, які покривають близько 90% світових океанських суден.
UK P&I Club заявив 23 грудня, що проблема виникла через відсутність можливості перестрахування. "Перестраховики клубу більше не можуть забезпечувати перестрахування військових ризиків, пов'язаних із російськими, українськими чи білоруськими територіальними ризиками", - йдеться у повідомленні.
American P&I 23 грудня заявила, що отримала "повідомлення про скасування" для регіону від своїх перестраховиків військових ризиків і в результаті скасовує свою власну страховку.
Судна зазвичай мають страховку P&I, яка покриває позови про відповідальність перед третіми особами, включаючи шкоду довкіллю та травми. Окремі правила щодо корпусу та механізмів захищають судна від фізичних ушкоджень.
За словами джерел у галузі, дії страховиків ускладнять для судновласників чи фрахтувальників пошук страховки, підвищать ціни та можуть призвести до того, що деякі судна ходитимуть незастрахованими.
Провайдерами перестрахування є глобальні гравці Hannover Re, Munich Re та Swiss Re, а також синдикати на ринку Lloyd's of London.
Раніше агентство Reuters повідомило, що пропонований пункт контракту перестраховиків виключає претензії, пов'язані з війною як для літаків, так і для кораблів в Україні, Росії та Білорусі.
Нагадаємо, програма страхування, яка забезпечує покриття вантажів через український експортний коридор зерна, діятиме наступного року без підвищення ставок.
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