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Перестраховщики исключили Россию и Украину из полисов с 1 января, - Reuters

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Украина, Вторник 03 января 2023 13:09
Перестраховщики исключили Россию и Украину из полисов с 1 января, - Reuters Фото: страхование станет недоступно из-за развязанной Россией войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Перестраховщики с 1 января 2023 года исключили Россию, Украину и Беларусь из полисов, предлагаемых их страховым клиентам, говорится в отчете брокера Gallagher Re.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перестраховщики страхуют страховщиков, и 1 января - самая важная дата в календаре для продления полиса.

Некоторые страховщики уже отказались от страховки в России и Беларуси из-за риска санкций или крупных убытков. Но дата продления 1 января - это первая возможность для многих перестраховщиков скорректировать 12-месячные полисы в свете войны, которая началась в феврале прошлого года.

Рынок пришел к согласию об исключении, а это означает, что с 1 января "очень трудно найти покрытие" для региона, заявил глава Gallagher Re International Джеймс Викерс.

Источники в отрасли говорят, что без перестрахования страховщики, вероятно, будут еще более неохотно предоставлять страховое покрытие для России или Украины. Страховщики судов уже заявили, что отказываться страховать риски в российских водах.

Перестраховщики особенно обеспокоены авиационным рынком после того, как столкнулись с большими потерями из-за оставшихся в России самолетов. По данным Gallagher Re, с 1 января ставки авиаперестрахования выросли на 200% для некоторых видов бизнеса.

Напомним, страховщики судов заявили, что отменяют покрытие военных рисков в России после выхода перестраховщиков из региона из-за серьезных убытков.

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