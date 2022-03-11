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"Перестаньте "есть" российскую пропаганду", - Подоляк опроверг переговорные ультиматумы РФ

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Пятница 11 марта 2022 01:08
"Перестаньте "есть" российскую пропаганду", - Подоляк опроверг переговорные ультиматумы РФ Михаил Подоляк (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк призвал меньше вестись на российскую пропаганду и не доверять информации о требованиях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter Михаила Подоляка.

"Все, что я читаю в последнее время о переговорных "ультиматумах" России – о статусах, территориях, языках, нацификации и т.д., вызывает лишь недоумение", - отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента Украины также призвал меньше доверять российской пропаганде. "Пожалуйста, перестаньте «есть» в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши Зеркала", - отметил политик.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщило об ультимативных требованиях российской стороны на двухсторонних переговорах.

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