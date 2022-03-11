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"Перестаньте "їсти" російську пропаганду", - Подоляк спростував переговорні ультиматуми РФ

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П'ятниця 11 березня 2022 01:08
"Перестаньте "їсти" російську пропаганду", - Подоляк спростував переговорні ультиматуми РФ Михайло Подоляк (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк закликав менше вестися на російську пропаганду і не довіряти інформації про вимоги Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter Михайла Подоляка.

"Все, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікацію і т.д., викликає лише подив", - зазначив Подоляк.

Радник керівника офісу Президента України також закликав менше довіряти російській пропаганді. "Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку по наївності передруковують наші Дзеркала", - зазначив політик.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні дипломатичні джерела повідомило про ультимативні вимоги російської сторони на двосторонніх переговорах.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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