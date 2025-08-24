Пересолили їжу? Топ-5 способів, які допоможуть врятувати улюблену страву

Якщо пересолили страву, то поспішайте її викидати. Існують прості та дуже легкі способи врятувати смак і зробити страву знову їстівною.

Розбавте водою

За порадами сайту Epicurious, якщо ви додали забагато солі в суп або рагу, спробуйте розбавити його холодною водою та знову доведіть до кипіння.

Додавайте воду потроху, пробуючи на смак, доки суп не перестане бути солоним. Зверніть увагу, що, окрім зменшення солоності, цей метод може притупити інші приправи у страві, але це можна виправити, коли ви правильно підберете солоність.

Збільште кількість інгредієнтів

Зробити страву менш солоною можна за способом сайту Martha Stewart, який включає збільшення інгредієнтів.

Додавання крохмалистого інгредієнта, такого як рис, макарони, кіноа або навіть картопляне пюре, може допомогти поглинути частину солі, одночасно збільшуючи загальний об’єм. На відміну від простого розведення рідиною, цей метод змінює текстуру та допомагає рівномірніше розподілити сіль по всій страві.

Додайте кислоту

Трохи лимонного соку, соку лайма або ложка оцту (будь-якого виду) можуть творити дива, зменшуючи солоність. Залежно від рецепта, ви можете експериментувати з продуктами на основі оброблених томатів, такими як томатна паста або консервовані помідори, які додають ледь помітний сплеск кислотності.

Намагайтеся вибрати кислотний елемент, який добре поєднуватиметься зі смаковим профілем вашої страви.

Додайте молочних продуктів

Трохи молочних продуктів може значною мірою приховати солоний смак страви.

Жирі вершки або шматочок вершкового масла - гарні рішення для страви, яку потрібно тушкувати трохи довше. Додайте сметану або шматочок вершкового сиру в кінці.

Цукор

Додавання дрібки цукру - поширена практика для збалансування кислотності страв, таких як томатний соус, соус барбекю та інші. Цей самий принцип добре працює для зниження рівня солі в страві.

Почніть з чайної ложки та поступово додавайте. Окрім цукру, можна використовувати інші підсолоджувачі, такі як мед та кленовий сироп.

Як уникнути пересолювання

Соліть поступово й куштуйте на ходу

На сайті Seriou seats радять додавати сіль у кілька етапів, а не всю одразу — це одна з головних рекомендацій професійних кухарів.

Куштуйте страву після кожного додавання - так ви зможете проконтролювати інтенсивність солоності й не переборщити.

Використовуйте відповідний тип солі

Кузонна сіль має великі кристали - це допомагає краще контролювати дозування.

Морська чи гімалайська сіль можуть виглядати менш солоно, але містять таку ж кількість натрію, тому легко переборщити.

Спеції та трави

Замінити частину солі можна свіжомеленим чорним перцем, обсмаженим кунжутом, цитрусовими, травами і спеціями. Використовуйте лимонний сік, оцет (яблучний або винний). Вони вирівнюють солоність за рахунок кислотності.