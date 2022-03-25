Перешли на сторону оккупантов. Пятерым луганским полицейским сообщили о подозрении

Пять работников луганской полиции перешли на сторону оккупанта. В марте они дали согласие добровольно вступить в ново созданные незаконные структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

По сообщениям следствия, в марте подозреваемые прошли собеседование в органы самопровозглашенной "ЛНР" для перехода на сторону врага.

Во время "трудоустройства" пятеро полицейских Луганской области дали добровольное согласие на вхождение в состав ново созданных незаконных структур и присягнули на верность так назіваемой "ЛНР".

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении пяти работникам полиции Луганской области в коллаборационизме.